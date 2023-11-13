Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Количество уволенных казахстанцев растет

Количество уволенных казахстанцев растет Фото: freepik
По состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 172,3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

При этом, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, 166,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

"Общая сумма выплат составила 37,8 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 13 ноября.

Отметим, что месяцем ранее количество уволенных с начала текущего года казахстанцев было на 20 тыс. меньше.

"По состоянию на 1 октября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 155,4 тыс. человек, при этом 146,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 33,2 млрд тенге", – говорилось в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу".Пресс-служба МТСЗН РК

В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Материал по теме

Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

Ранее сообщалось, что Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

Читайте также

Почему в Алматы происходит больше ДТП, чем в Астане
Почему в Алматы происходит больше ДТП, чем в Астане
Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино
Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино
Когда водителей в Казахстане начнут штрафовать за летние шины
Когда водителей в Казахстане начнут штрафовать за летние шины
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Болат Назарбаев
Скончался Болат Назарбаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления