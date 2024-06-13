Как уволенным казахстанцам добиться соцвыплаты от государства

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали, что по состоянию на 1 июня 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 162,6 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

При этом, как уточнили в ведомстве 13 июня 2024 года, 110,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году. Общая сумма выплат составила 31,8 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода". Пресс-служба МТСЗН РК

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Кроме того, эту услугу в онлайн режиме можно получить через Электронную биржу труда.

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMSна согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", – сказано дополнительно в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Ранее сообщалось, может ли работник не согласиться с распоряжением работодателя выходить на работу в свой выходной день. На этот вопрос Zakon.kz ответили в Министерстве труда и социальной защиты.