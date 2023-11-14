Казахстанцев через соцсети пугают новой формой рака

"У молодых людей по всему миру диагностируют турборак". Новый фейк рассылают в Казнете, сообщает Zakon.kz.

В одном из Telegram каналов опубликовано видео, где доктор Уильям Макис обеспокоен возникновением нового заболевания у молодежи, которое он называет турбораком. По его словам, болезнь уносит жизни в очень короткие сроки.

Фото: Stopfake.kz

Как отмечают специалисты Stopfake.kz, подобный термин, как "турборак", не используют в медицине.

Кроме того, даже нет симптомов этого заболевания, причин и следствия.

Первые фейки о турбораке появились почти год назад. Тогда врач из Канады Чарльз Хоффе заявил, что вакцины от COVID-19 наносят вред иммунной системе, а из-за этого возникает скоротечный рак. Колледж врачей и хирургов Британской Колумбии обвинил Хоффе в распространении ложной информации. Позднее он был отстранен от работы.

После идеи Хоффе распространяли и другие врачи, заявляя, что прививка от коронавируса дает толчок быстро прогрессирующему раку.

Стоит отметить, как добавляют аналитики, что злокачественные опухоли развиваются достаточно медленно.

Например, раковые клетки в молочной железе и кишечнике могут расти 10 лет, пока их во время скрининга или приема не заметят врачи. Благодаря современным технологиям медики все больше узнают об онкологических заболеваниях.

"Чарльз Хоффе, Харви Риш и Уильям Макис ни вместе, ни по отдельности не проводили никаких исследований, которые бы подтвердили, что вакцинация провоцирует развитие злокачественных образований. Турборак – это выдумка", – заключили знатоки.

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