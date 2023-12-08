Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты

В Казнете гуляет очередной фейк. На этот раз в рассылаемом сообщении сказано, что казахстанцам выплатят деньги к концу 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, к посту прикреплена фотография Касым-Жомарта Токаева. Автор убеждает, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге.

Фото: Stopfake.kz

"Это фейк. На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации", – отмечают специалисты Stopfake.

Также стоит отметить, что аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы.

В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь.

Аналитики добавляют, что так действуют киберпреступники.

Выплата компенсаций через одноименный центр – это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждали казахстанцев эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT.

"Таким образом, верить распространяемой информации не нужно", – говорится в сообщении.

Ранее в Казнете активно распространяли видео о "новом постановлении о выплатах". Согласно ему каждому жителю Казахстана якобы полагается компенсация от 150 тысяч тенге.