ПРАВМЕДИА: все о третьем этапе всеобщего декларирования

Смотрите на ПРАВМЕДИА онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему: "Третий этап всеобщего декларирования".

В прямом эфире Айсулу Байдильдина, представитель Управления разъяснительной работы ДГД по городу Астана, даст разъяснения по внедрению третьего этапа всеобщего декларирования.



Также вы услышите ответы на вопросы по теме, поступившие в редакцию до мероприятия.



