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ПРАВМЕДИА: все о третьем этапе всеобщего декларирования

ПРАВМЕДИА: все о третьем этапе всеобщего декларирования Фото: freepik
Смотрите на ПРАВМЕДИА онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему: "Третий этап всеобщего декларирования".

В прямом эфире Айсулу Байдильдина, представитель Управления разъяснительной работы ДГД по городу Астана, даст разъяснения по внедрению третьего этапа всеобщего декларирования.

Также вы услышите ответы на вопросы по теме, поступившие в редакцию до мероприятия.


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