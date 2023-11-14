ПРАВМЕДИА: все о третьем этапе всеобщего декларирования
Фото: freepik
Смотрите на ПРАВМЕДИА онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему: "Третий этап всеобщего декларирования".
В прямом эфире Айсулу Байдильдина, представитель Управления разъяснительной работы ДГД по городу Астана, даст разъяснения по внедрению третьего этапа всеобщего декларирования.
Также вы услышите ответы на вопросы по теме, поступившие в редакцию до мероприятия.
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