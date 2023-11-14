"Ненужный" лабрадор из Риддера обрел семью в Германии

Порой грустные истории с брошенными животными обретают счастливое продолжение. Так произошло с черным лабрадором по кличке Ева из Риддера, сообщает Zakon.kz.

Жительница маленького городка Ксения поделилась подробностями. Она отметила, что заметила собаку у соседей, тогда Ева была красивым и живым щенком. Прошло время и как-то Ксения проходила мимо дома и вновь заметила собаку, но уже не такую, какой она была прежде.

"Я увидела ужасающую картину: Ева сидела вся в грязи, мокрая от дождя и на короткой цепи. У нее не было даже будки, чтобы скрыться от непогоды", – уточнила Ксения.

Фото: Instagram/noks_oskemen

Чтобы помочь собаке, девушка связалась с волонтером Ольгой Звонцовой. Предложила хозяевам Евы отдать ее на передержку, и они согласились. Так, как отмечено в публикации @noks_oskemen, начались поиски новых хозяев для лабрадора.

Волонтеры кинули клич в социальных сетях, чтобы найти изначальных владельцев Евы, но никто так и не откликнулся.

Уже после волонтер из Усть-Каменогорска Арман Назаров увидел историю про лабрадора и предложил помощь.

"Ева была истощенной и даже не походила на лабрадора. Возможно, что так сказалось длительное пребывание на цепи и недостаточное питание. Тогда я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, которые занимаются спасением собак с отловов и улиц Казахстана, России, Украины, Беларуси". Арман Назаров

Знакомые рассказали о фонде в Германии, оказывающем помощь лабрадорам, пострадавшим от жестокого обращения или проживавшим в плохих условиях.

Представители фонда посмотрели видео с Евой и предложили найти ей семью.

Фото: Instagram/noks_oskemen

По словам Армана, чтобы попасть в Германию, Еве пришлось преодолеть путь до Алматы на поезде. Там ее взяли на передержку и еще месяц оформляли документы для отправки за границу. За это время фонд нашел подходящую семью. Собака отправилась в Москву, а потом прямиком в Германию.

Фото: Instagram/noks_oskemen

"Сейчас Ева живет в новой семье. У нее есть друг – лошадь, с которой они хорошо общаются. Еву берут на прогулки в лес, и видно, что она отлично питается. Ее любят. Могу сказать, что за Еву точно переживала половина жителей Риддера!" Арман Назаров

Аналогичный случай произошел с собакой Лакки из Атырау. О ней казахстанцы узнали еще в 2020 году, когда распространилось видео, на котором мужчина душит собаку дверцей от холодильника.

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Случай вызвал общественный резонанс, а зоозащитники спасли жертву живодера и нашли ей новую семью в США.