#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
Происшествия

Лабрадор спас девочку ценой своей жизни в Актау

лабрадор Лорд из Актау, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 17:01 Фото: lada.kz
В Актау лабрадор по кличке Лорд спас тонувшую 13-летнюю хозяйку. Но сам не смог выплыть, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Lada.kz владелица собаки Татьяна, это случилось 18 августа. Ее дочь с Лордом гуляла у Каспийского моря в 7А микрорайоне. Они ходили по камням на мелководье, когда внезапно поднялась сильная волна и унесла девочку на глубину.

Богдана не могла самостоятельно выбраться на берег. И Лорд спас ее. Со слов очевидцев, он изо всех сил выталкивал девочку на камни, пока та не оказалась в безопасности. Но сам выбраться из воды не смог и утонул.

Фото: lada.kz

Лорд прожил в семье два года, имел награды, проходил обучение по охране и заботе о подростке.

"Лорд был полноценным членом нашей семьи. У меня трое детей, младшей дочери всего годик. Лорд нянчился с ней. Нам будет очень его не хватать, это огромная потеря", – рассказала хозяйка собаки.

Тело пса найти не удалось. Но семья хочет проститься с верным другом, поэтому просит жителей и гостей Мангистауской области о помощи: тех, кто обнаружит Лорда, обратиться по номеру телефона. +7 (747) 749-23-07.

Ранее Zakon.kz писал об овчарке с перерезанной шеей, которую спасали волонтеры в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматинцы стали жертвами строительной компании
Происшествия
05:44, Сегодня
Алматинцы стали жертвами строительной компании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: