Лабрадор спас девочку ценой своей жизни в Актау

В Актау лабрадор по кличке Лорд спас тонувшую 13-летнюю хозяйку. Но сам не смог выплыть, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Lada.kz владелица собаки Татьяна, это случилось 18 августа. Ее дочь с Лордом гуляла у Каспийского моря в 7А микрорайоне. Они ходили по камням на мелководье, когда внезапно поднялась сильная волна и унесла девочку на глубину.

Богдана не могла самостоятельно выбраться на берег. И Лорд спас ее. Со слов очевидцев, он изо всех сил выталкивал девочку на камни, пока та не оказалась в безопасности. Но сам выбраться из воды не смог и утонул.

Фото: lada.kz

Лорд прожил в семье два года, имел награды, проходил обучение по охране и заботе о подростке.

"Лорд был полноценным членом нашей семьи. У меня трое детей, младшей дочери всего годик. Лорд нянчился с ней. Нам будет очень его не хватать, это огромная потеря", – рассказала хозяйка собаки.

Тело пса найти не удалось. Но семья хочет проститься с верным другом, поэтому просит жителей и гостей Мангистауской области о помощи: тех, кто обнаружит Лорда, обратиться по номеру телефона. +7 (747) 749-23-07.

