От лекарств до табака: почему нелегальная торговля процветает в Казахстане

Незаконная торговля представляет серьезную проблему для всех стран Центральной Азии, в том числе для Казахстана, подрывая экономическую стабильность, безопасность и общественное здравоохранение.

Эксперты неправительственой организации TRACIT проанализировали, какие товары нелегально завозятся в регион, и рассказали, как бороться с их контрабандой, сообщает Zakon.kz.

Остановимся подробнее на Казахстане. По словам старшего советника по политике TRACIT Эстебана Джудичи, наряду с членством в ВТО и ЕАЭС Казахстан является важным звеном в проекте "Один пояс, один путь", цель которого – улучшить транспортные связи и сотрудничество в масштабе нескольких континентов. Однако, помимо новых возможностей, которые обеспечивают стране это взаимодействие, растут и угрозы роста нелегальной торговли.

Основные товары, которые нелегально завозятся в Казахстан, – это табак, алкоголь, продукты питания, лекарства, одежда и аксессуары, пестициды и ГСМ. Лидирующие позиции здесь занимают табачные изделия, алкоголь, лекарства и пестициды.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

Эксперты TRACIT считают, что контрабанда табачных изделий стремительно растет в Казахстане из-за постоянного повышения акцизов. Согласно данным организации, основным поставщиком нелегальных сигарет на казахстанский рынок являются ОАЭ.



"В Казахстане доля запрещенного табака значительно ниже, чем в других странах ЦА. Всего два года назад доля незаконной торговли табачными изделиями в Казахстане была менее 2%. Сейчас эта цифра достигла 3-6%. Но, по нашим прогнозам, ситуация будет только ухудшаться", – подчеркнул старший советник по политике TRACIT Эстебан Джудичи.

Кроме того, Казахстан наряду с Беларусью и Кыргызстаном является транзитным пунктом контрабанды сигарет в Россию и далее в страны Европы. Происходит это из-за относительно низких цен, упрощенной процедуры пересечения границ и отсутствия запрета на перемещение сигарет для личного пользования между государствами.

"Важным моментом всего этого является то, что государство недополучает доход, который должен инвестироваться в важнейшие институты общества – здравоохранение, образование и прочее. А в настоящий момент происходит незаконное обогащение теневого сектора, который "кормит" преступность", – заявил Эстебан Джудичи.

Особую тревогу у аналитиков TRACIT также вызывают масштабы рынка контрабандных и контрафактных лекарств. Торговля контрафактной фармацевтической продукцией является серьезной проблемой, которая еще более усугубляется сохраняющейся нехваткой лекарств в стране.

Пестициды – еще один товар, который широко торгуется по всей Центральной Азии, при этом все больший процент этой продукции регистрируется как незаконный и часто поддельный. К слову, риски, связанные с незаконными пестицидами, весьма значительны и несут прямые угрозы качеству сельскохозяйственной продукции и состоянию аграрных угодий.

"Китай является основным поставщиком контрафактных пестицидов в Казахстан. В свою очередь, маршрут поставок контрафактных семян простирается из России в Казахстан, а затем распространяется на соседние страны. Некоторые регионы и города Казахстана здесь выделяются как зоны повышенного риска, в том числе Алматы и Алматинская область, Шымкент, Сарыагаш, Жамбылская, Павлодарская и Костанайская области. Незаконные поставщики преимущественно используют платформу частных объявлений, а также связываются с фермерами и клиентами через такие каналы связи как WhatsApp, Telegram".

За период с 2022 по 2023 год в Казахстане изъяли более 2000 кг такой контрафактной продукции, но эксперты TRACIT считают, что это капля в море.

Фото: Казахстанский пресс-клуб

По мнению Эстебана Джужичи, основные факторы, способствующие развитию нелегальной торговли в Казахстане, это:



незащищенные границы;

огромные размеры неформальной (серой) экономики;

повальная коррупция;

недостатки в правоохранительной системе;

рынок с большим количеством пиратского контента;

недостаточные штрафы и меры по сдерживанию;

низкий уровень уважения интеллектуальной собственности;

недостаточная осведомленность.

"Борьба с нелегальной торговлей в Центральной Азии требует комплексного подхода. Общими усилиями частный сектор и государство могут решить эту проблему", – заявил он.

Эксперты TRACIT считают, что для эффективного противодействия нелегальной торговле Казахстану необходимо принять конкретные меры. В частности, стране нужен единый межведомственный координатор по борьбе с нелегальной торговлей, последовательная внутренняя налоговая политика. Помимо этого, необходимо усилить безопасность на границах и таможенный контроль. А также ужесточить уголовное наказание за контрабанду.