Казахстан контролирует 80% торговли США с Центральной Азией

Наша страна является ключевым торговым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии – на долю Казахстана в 2024 году пришлось 96,7% всего экспорта стран Центральной Азии в США, сообщает Zakon.kz.

Торговый лидер

Согласно данным международного портала Trading Economics, основанным на отчетах ООН Comtrade, в денежном выражении это 2,4 млрд долларов США из общего объема поставок региона в 2,5 млрд долларов США. На втором месте с большим отставанием – Узбекистан, экспортировавший в США товаров и услуг на 44,4 млн долларов США.

Как отмечает Finprom.kz, в структуре импорта американских товаров в страны Центральной Азии Казахстан так же занимает ведущую позицию. На него пришлось 62,3% всех поставок из США в регион. В прошлом году объем импорта в РК составил почти 1,1 млрд долларов США, тогда как в Узбекистан – 380,8 млн, а в Туркменистан и Таджикистан – 82,2 и 56,8 млн долларов США, соответственно. В целом, если сложить показатели импорта и экспорта, получится, что более 80% торговли США и стран региона приходятся на Казахстан.

При этом в масштабах мировой торговли доля региона остается незначительной: на страны Центральной Азии приходится менее 1% внешнеторгового оборота США, где основными партнерами остаются Мексика, Канада и Китай. В 2024 году экспорт США составил 2,1 трлн долларов, а импорт – 3,4 трлн долларов.

Динамика торговли между Казахстаном и США

Товарооборот между Казахстаном и США в последние годы растет. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля Америки в общем внешнеторговом обороте Казахстана увеличилась с 2,3% в 2019 году до 3% в 2024-м.

В прошлом году взаимная торговля достигла 4,2 млрд долларов США – это рекорд с 2019 года и почти вдвое больше, чем пять лет назад. При этом 53,2% товарооборота пришлось на импорт из США.

Однако в текущем году наблюдается спад. За январь-август 2025 года товарооборот составил 2,1 млрд долларов США, что на 25,8% меньше, чем за тот же период 2024 года. Этот тренд, отмечают аналитики, отражает общую тенденцию снижения экспортных доходов Казахстана, а не только особенности торговли с США.

Экспорт и импорт: структура и изменения

За девять месяцев 2025 года экспорт Казахстана в США составил 749,7 млн долларов США – почти в два раза меньше, чем годом ранее. Согласно данным КГД Минфина РК, ключевым фактором снижения стал спад поставок нефти и нефтепродуктов, объем которых сократился в 3,5 раза, до 269,1 млн долларов США.

Кроме нефти, Казахстан поставляет в США уран и его соединения, серебро, ферросплавы, а также редкие металлы – тантал и титан. По многим позициям наблюдается аналогичное сокращение.

Импорт из США в Казахстан за январь-сентябрь 2025 года составил чуть менее 1,7 млрд долларов США, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Казахстан импортирует из США преимущественно высокотехнологичную продукцию:

легковые автомобили, летательные аппараты, сельхозтехнику;

медицинское оборудование, компьютеры и телефоны;

медикаменты и вакцины.

Отдельно стоит отметить, что поставки медицинских препаратов и вакцин выросли в 2,2 раза, достигнув 249,3 млн долларов США за первые три квартала.

Инвестиции и бизнес

Помимо торговли, сотрудничество Казахстана и США развивается в инвестиционной и социальной сферах. По данным БНС, на начало октября 2025 года в Казахстане действовало 468 предприятий с участием американского капитала.

Американские инвесторы проявляют интерес к IT, обрабатывающей промышленности, образованию, торговле и консалтингу. Несмотря на глобальные кризисы последних лет, число американских компаний в Казахстане увеличилось на 18,8%, а совместных предприятий – на 5,6%.

Хотя США не входят в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана, страны сохраняют устойчивые стратегические, политические и экономические связи. Казахстан для Вашингтона остается главным экономическим узлом Центральной Азии.

При этом отметим, что в ходе нынешнего визита Касым-Жомарта Токаева в США между компаниями двух стран были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов.