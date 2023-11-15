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Землетрясение почувствовали в Жетысуской области

Землетрясение ощутимостью 2 балла почувствовали в Жетысуской области Фото: Indiana University
Специалисты Казахстанского национального центра данных зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, толчки произошли 15 ноября 2023 года в 20 час. 17 мин. по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 327 километрах на северо-востоке от Алматы на территории Китая.

Координаты эпицентра: 44 градуса северной широты, 80 градусов восточной долготы. Магнитуда: mb=5.2. Энергетический класс: К=11.9. Глубина: h= 5 км.

Ранее, 15 ноября, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на территории Афганистана. Эпицентр землетрясения расположился в 844 километрах к юго-западу от Алматы.

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