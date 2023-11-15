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Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи Фото: kndc.kz
Специалисты Казахстанского Национального Центра данных зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, точки произошли 15 ноября 2023 года 06 час. 05 мин. по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 844 километрах к юго-западу от Алматы.

Координаты эпицентра: 36.90 градуса северной широты, 70.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.1. Энергетический класс К=12.7. Глубина h= 109 км.

Ранее, 11 ноября, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Таджикистане. Эпицентр землетрясения расположился в 836 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.


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