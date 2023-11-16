В Казахстане планируют запустить программу "9-20-25" для молодых семей

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в СЦК высказалась о возможности запуска программы для молодых семьей "9-20-25", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что программа "9-20-25" пока в планах.

"Мы предполагаем выпустить облигации банка. Мы думаем, что было бы интересно сделать именно программу для молодых семей. У нас есть государственная программа "Бакытты отбасы" – участвуют многодетные, семьи воспитывающие инвалидов, инвалиды 1-2 группы и дети-сироты – 4 приоритетное группы. В последнее время молодые семьи часто к нам обращаются и говорят, что у них один ребенок, что они находимся на старте пути, но у них тоже нет жилья, что они не госслужащие, не могут по этим категориям встать в очередь", – пояснила она.

При этом она отметила, что ставка по ней, возможно, будет выше, так как деньги будут привлекаться с рынка.

"Ее планируем. Но вот условия все, возможности и механизмы они будут точно известны в 2024 году. Эта программа еще не начата, лимитов никаких нет. Эта программа по нашим планам – мы расчеты проводим", – резюмировала глава "Отбасы банка".

16 ноября Ляззат Ибрагимова рассказала, как хотят в "Отбасы банк" обозначить рождение 20–ти миллионных казахстанцев.