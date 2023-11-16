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20-миллионным казахстанцам подарят сертификаты на два млн тенге

20-миллионным казахстанцам подарят сертификаты на два млн тенге Фото: pixabay
Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова и вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов в СЦК рассказали, какие подарки получат 20-миллионные дети Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что "Отбасы банк" хочет внести вклад в историческое событие – рождение 20-миллионных казахстанцев.

"Их пять – мы хотим подарить сертификаты на 2 млн тенге. Этот сертификат – не просто подарок, а дорога к светлому будущему и первый вклад в возможность купить свое жилье в перспективе", – сказала она.

Для получения сертификата родителям этих детей нужно будет обратиться в региональные отделения банка, либо воспользоваться услугами онлайн-банкинга. С собой нужно будет иметь свидетельство о рождении и удостоверение личности.

На все процедуры им дается три месяца.

Акимат также готов предоставить подарки – коляску и беби-бокс: там будут необходимые для ухода за ребенком предметы.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов добавил, что каких-то специальных выплат для них не предусмотрено.

"Получат выплаты, предусмотренные законом", – заявил он.

16 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец.

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Позднее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о том, что 20-миллионными жителями Казахстана стали пятеро детей. Юбилейные граждане появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

Мадина Мамырханова
Ляззат Ибрагимова Казахстан
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