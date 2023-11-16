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Законодательство РК

Новые тарифы по обязательному автострахованию утвердили в Казахстане

Новые тарифы по обязательному автострахованию утвердили в Казахстане Фото: flickr
С 2024 года изменится стоимость обязательного автострахования. Об этом 16 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Теперь, по данным агентства, на стоимость страховки будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства.

"Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф".Пресс-служба АРРФР

Сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя)".

"Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения сохраняются".Пресс-служба АРРФР

В октябре текущего года агентством утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства.

"Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны (например, в Алматы – на 18%, в Атырауской области – на 29%), повышение – в семи регионах (например, в Астане – на 5%, Шымкенте – на 9%), в Карагандинской и Улытауской области – без изменений".Пресс-служба АРРФР

В агентстве отметили, что страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год.

"Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию".Пресс-служба АРРФР

АРРФР постановлением от 7 июня 2023 года утвердило "Правила расчета поправочных коэффициентов по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств". Подробнее здесь.

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