В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 5 мая 2026 года, рассказали о мерах по совершенствованию системы обязательного автострахования, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основные изменения касаются системы "бонус-малус", которая влияет на стоимость полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС).

Сейчас цена страховки зависит от страховой истории водителя: при безаварийной езде стоимость снижается, а при наличии ДТП – увеличивается.

Так, как уточнили в Агентстве, в целях снижения максимальной стоимости страхования предлагается упростить структуру классов.

"Для этого планируется исключить редко используемые классы "М1" и "М2", на долю которых приходится менее 0,001% страхователей. По оценкам, это позволит снизить максимальный размер страховой премии примерно на 30%". Пресс-служба АРРФР РК

В то же время для обеспечения финансовой устойчивости системы и своевременных выплат пострадавшим в ДТП планируется актуализировать коэффициенты для классов с 4-го по 13-й.

"Ожидается, что в результате данных изменений среднее значение страховой премии увеличится с текущих 23 870 тенге до 28 130 тенге". Пресс-служба АРРФР РК

Также вводится возможность более точной оценки индивидуального риска водителя.

Страховые компании смогут учитывать дополнительные данные из единой страховой базы данных (ЕСБД) и корректировать коэффициент "бонус-малус" в пределах 10% – как в сторону скидки, так и надбавки. Это позволит точнее определять стоимость страховки в зависимости от поведения водителя.

Примечательно, что особое поощрение предусмотрено для аккуратных водителей.

Для физических лиц, непрерывно находящихся в "13-классе" более 5 лет, страховые организации смогут применять скидки, размер которых может быть существенным (ниже 90% от установленного значения коэффициента).

Кроме того, совершенствуются подходы к расчету региональных коэффициентов.

Так, обновляется методика с учетом более актуальных данных по убыточности, страховым выплатам и премиям. Также устанавливается единый порядок утверждения коэффициентов и параметров расчета, включая целевой уровень убыточности и показатели достоверности.

Немного ранее казахстанцев призвали проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет. Важные рекомендации можно узнать по этой ссылке.