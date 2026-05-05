В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется
По данным ведомства, основные изменения касаются системы "бонус-малус", которая влияет на стоимость полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС).
Сейчас цена страховки зависит от страховой истории водителя: при безаварийной езде стоимость снижается, а при наличии ДТП – увеличивается.
Так, как уточнили в Агентстве, в целях снижения максимальной стоимости страхования предлагается упростить структуру классов.
"Для этого планируется исключить редко используемые классы "М1" и "М2", на долю которых приходится менее 0,001% страхователей. По оценкам, это позволит снизить максимальный размер страховой премии примерно на 30%".Пресс-служба АРРФР РК
В то же время для обеспечения финансовой устойчивости системы и своевременных выплат пострадавшим в ДТП планируется актуализировать коэффициенты для классов с 4-го по 13-й.
"Ожидается, что в результате данных изменений среднее значение страховой премии увеличится с текущих 23 870 тенге до 28 130 тенге".Пресс-служба АРРФР РК
Также вводится возможность более точной оценки индивидуального риска водителя.
Страховые компании смогут учитывать дополнительные данные из единой страховой базы данных (ЕСБД) и корректировать коэффициент "бонус-малус" в пределах 10% – как в сторону скидки, так и надбавки. Это позволит точнее определять стоимость страховки в зависимости от поведения водителя.
Примечательно, что особое поощрение предусмотрено для аккуратных водителей.
Для физических лиц, непрерывно находящихся в "13-классе" более 5 лет, страховые организации смогут применять скидки, размер которых может быть существенным (ниже 90% от установленного значения коэффициента).
Кроме того, совершенствуются подходы к расчету региональных коэффициентов.
Так, обновляется методика с учетом более актуальных данных по убыточности, страховым выплатам и премиям. Также устанавливается единый порядок утверждения коэффициентов и параметров расчета, включая целевой уровень убыточности и показатели достоверности.
Немного ранее казахстанцев призвали проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет.