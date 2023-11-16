Киберволонтеров для борьбы с рекламой наркотиков ищут в Алматы

Жителей Алматы приглашают вступать в ряды киберволонтеров, которые будут бороться с рекламой запрещенных веществ в Интернете, сообщает Zakon.kz.

О том, что для борьбы с наркоторговлей в Интернете в Алматы создадут отряд "киберволонтеров", на брифинге РСК 16 ноября рассказал куратор проекта "Наркостоп" Нуржан Жакупов. По его словам, волонтеры будут выявлять ссылки и объявления с рекламой наркотиков и передавать информацию в правоохранительные органы.





"В век современных технологий распространение наркотиков происходит в том числе через социальные сети. Нам присылали скриншоты, когда даже в ленте Facebook была реклама магазина по распространению наркотиков. Сейчас очень распространено привлечение молодежи к распространению наркотиков путем различных сайтов. Как это происходит? Размещается объявление о работе курьером с высокой заработной платой. Якобы эта вакансия подходит больше для студентов. Когда происходит сам контакт, кураторы наркомагазинов уже рассказывают, что суть работы немного отличается от обычной работы курьера, и она подразумевает распространение наркотиков", – пояснил Нуржан Жакупов.

Присоединиться к "киберволонтерам" смогут все желающие, специальных навыков для этого не потребуется. Будущие борцы с рекламой наркотиков пройдут специальное обучение.

В ходе брифинга старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Даурен Кобеев также сообщил, что в городе проводят розыскные мероприятия среди недобросовестных фармацевтов. Полиция проверяет, не реализуют ли в алматинских аптеках запрещенные к свободному распространению препараты.

Ранее стало известно, что с сайта OLX.kz удалили три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков.