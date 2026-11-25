Наркотики, крипта и тайники: в Алматы задержали курьера
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В Алматы полицейские задержали закладчика. При обыске у него обнаружили 21 сверток с запрещенными веществами, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматы 25 ноября 2026 года сообщили, что предполагаемый закладчик был задержан в результате оперативной разработки. По предварительным данным, изъятое у него вещество является мефедроном и предназначалось для дальнейшего распространения через тайники.
"Задержанный пояснил, что работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Получал задания от оператора онлайн-площадки, самостоятельно размещал запрещенные вещества в тайниках, а вознаграждение получал через криптокошелек", – проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что изъятое вещество направлено на судебную экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Обстоятельства незаконного оборота наркотиков устанавливаются.
Между тем в Казахстане продолжаются задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В МВД рассказали о последних операциях полиции и итогах борьбы с наркопреступностью за первую декаду ноября.
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