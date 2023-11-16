Какие скидки получат студенты Алматы

В рамках празднования Дня студентов в Алматы будет организован ряд скидок для молодежи. Об этом 16 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В рамках акции Almaty Students Week, посвященной празднованию Международного дня студентов, акимат Алматы совместно с предпринимателями города запустил акцию по предоставлению скидок для студентов.

Высокогорный каток "Медеу" 17 ноября с 10:00 до 12:00 предоставляет бесплатный вход на катание для студентов города (при предоставлении студенческого билета).

Также сообщается, что магазины, кафе, рестораны и кинотеатры предоставляют специальные цены для молодежи.

Так, 17 ноября SaparLa Travel предоставит скидку 10% для студентов, курсы домбры в "Нұрлы Саз" можно будет приобрести с 50% скидкой, сладости и торты в Kulshe qyz – с 30%, книги в "Отбасы Хрестоматиясы" снизятся до 20%, столовая Tagam и кафе "Тамшы" предоставит 15%, "Бауырдақ" qazaq fastfood – 30%, кафе KELIN – 15%, вход в Государственный центральный музей будет бесплатным, канатная дорога на "Көк Төбе" – 20%, 50% скидки студентам предоставит печатный центр Print Students.

Сеть кинотеатров Kinopark & Kinoplexx в пятницу 17 ноября с утра до 00:00 для всех студентов мегаполиса предоставляют билеты за 500 тенге на молодежную казахстанскую комедию "Бесбармак". Билет по акционной цене можно будет приобрести при предъявлении студенческого билета в кинотеатрах:

Кинопарк 11 "Есентай", пр. аль-Фараби, 77/8. Кинопарк 5 "Премиум Форум", пр. Сейфуллина, 617. Кинопарк 4 "Глобус", пр. Абая, 109в. Кинопарк 5 "Атакент", ул. Тимирязева, 42. Кинопарк 8 "Москва", мкр. 8, 37/1. Киноплекс "Сары-Арка", ул. Алтынсарина, 24а. Киноплекс Almaty Mall, ул. Жандосова, 83. Кинопарк "Спутник", мкр. Мамыр-1, 8а. Кинопарк Dostyk Plaza, мкр. Самал-2, 111. Кинотеатр "Арман", пр. Достык, 104.

Скидки в торгово-развлекательных центрах при предоставлении ID-карт ко Дню студентов предоставляют в ТРЦ Sputnik Mall :

скидка 50% на кофе в URBO COFFE,

в Coffe Shake – 10% на весь ассортимент,

бутик Bomond – 30%,

бутик Top Price – 20%.

В ТРЦ MEGA Alma-Ata:

ледовый каток MEGA Arena – 30%,

кофейня Angel in us – 10%,

фуд-корт Taksim – 10%,

фастфуд Shoq - 15%,

Dodo pizza – 20%,

Black star burger – 10% на комбо первым 100 студентам,

"Апельсиновый Гусь" – 10%,

La tartine – 15%,

"Алые Паруса" – 10%,

"Плов в коробочке" – 15%.

В ТРЦ Asia Park:

бутик Franko – 30%,

Bomond – 30%,

Milavista – 50% на вторую вещь,

островок Rich Aroma – 50% на ароматы,

кофейня Coffeinik – 30%,

фуд корт Mezza Luna – 20% на основное меню,

Love’ash – 30% на комбо на двоих,

Mr. Burger – 20% на основное меню,

"Паруса" – 10%.

В ТРЦ MEGA Park:

Dodo pizza – 20%,

Coffe Boom – 10% на кофе,

"Алые Паруса" – 10%,

"Плов в коробочке" – 15%.

В ТРЦ "Рамстор" по пр. Назарбаева:

"Алматы оптик" – 10%,

Pentatonica – от 30-40%,

White Flower – 20%,

"Технодом" – 5%,

Upgrade – 20%,

Milavitsa – 10%,

летняя коллекция в Joline – 50%,

Miss olee – 20%,

Step – 40%,

Sahar&vosk – 10%,

Viva – 20%,

Sarafashion – 30%.

В ТД "ЦУМ":

оптика ИП MADIAMI – 5-10%,

сувениры Empire – 20%,

бутики Eleni Viare и MoreLand – 10%.

17 ноября отмечается Международный день студентов.

Материал по теме Стипендии студентов и зарплаты преподавателей вузов повысят в Казахстане

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Министр сообщил президенту, что с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры – на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен со 160 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228 тыс. тенге до 400 тыс. тенге. Подробности по ссылке выше.