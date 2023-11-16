Какие скидки получат студенты Алматы
В рамках акции Almaty Students Week, посвященной празднованию Международного дня студентов, акимат Алматы совместно с предпринимателями города запустил акцию по предоставлению скидок для студентов.
Высокогорный каток "Медеу" 17 ноября с 10:00 до 12:00 предоставляет бесплатный вход на катание для студентов города (при предоставлении студенческого билета).
Также сообщается, что магазины, кафе, рестораны и кинотеатры предоставляют специальные цены для молодежи.
Так, 17 ноября SaparLa Travel предоставит скидку 10% для студентов, курсы домбры в "Нұрлы Саз" можно будет приобрести с 50% скидкой, сладости и торты в Kulshe qyz – с 30%, книги в "Отбасы Хрестоматиясы" снизятся до 20%, столовая Tagam и кафе "Тамшы" предоставит 15%, "Бауырдақ" qazaq fastfood – 30%, кафе KELIN – 15%, вход в Государственный центральный музей будет бесплатным, канатная дорога на "Көк Төбе" – 20%, 50% скидки студентам предоставит печатный центр Print Students.
Сеть кинотеатров Kinopark & Kinoplexx в пятницу 17 ноября с утра до 00:00 для всех студентов мегаполиса предоставляют билеты за 500 тенге на молодежную казахстанскую комедию "Бесбармак". Билет по акционной цене можно будет приобрести при предъявлении студенческого билета в кинотеатрах:
- Кинопарк 11 "Есентай", пр. аль-Фараби, 77/8.
- Кинопарк 5 "Премиум Форум", пр. Сейфуллина, 617.
- Кинопарк 4 "Глобус", пр. Абая, 109в.
- Кинопарк 5 "Атакент", ул. Тимирязева, 42.
- Кинопарк 8 "Москва", мкр. 8, 37/1.
- Киноплекс "Сары-Арка", ул. Алтынсарина, 24а.
- Киноплекс Almaty Mall, ул. Жандосова, 83.
- Кинопарк "Спутник", мкр. Мамыр-1, 8а.
- Кинопарк Dostyk Plaza, мкр. Самал-2, 111.
- Кинотеатр "Арман", пр. Достык, 104.
Скидки в торгово-развлекательных центрах при предоставлении ID-карт ко Дню студентов предоставляют в ТРЦ Sputnik Mall:
- скидка 50% на кофе в URBO COFFE,
- в Coffe Shake – 10% на весь ассортимент,
- бутик Bomond – 30%,
- бутик Top Price – 20%.
В ТРЦ MEGA Alma-Ata:
- ледовый каток MEGA Arena – 30%,
- кофейня Angel in us – 10%,
- фуд-корт Taksim – 10%,
- фастфуд Shoq - 15%,
- Dodo pizza – 20%,
- Black star burger – 10% на комбо первым 100 студентам,
- "Апельсиновый Гусь" – 10%,
- La tartine – 15%,
- "Алые Паруса" – 10%,
- "Плов в коробочке" – 15%.
В ТРЦ Asia Park:
- бутик Franko – 30%,
- Bomond – 30%,
- Milavista – 50% на вторую вещь,
- островок Rich Aroma – 50% на ароматы,
- кофейня Coffeinik – 30%,
- фуд корт Mezza Luna – 20% на основное меню,
- Love’ash – 30% на комбо на двоих,
- Mr. Burger – 20% на основное меню,
- "Паруса" – 10%.
В ТРЦ MEGA Park:
- Dodo pizza – 20%,
- Coffe Boom – 10% на кофе,
- "Алые Паруса" – 10%,
- "Плов в коробочке" – 15%.
В ТРЦ "Рамстор" по пр. Назарбаева:
- "Алматы оптик" – 10%,
- Pentatonica – от 30-40%,
- White Flower – 20%,
- "Технодом" – 5%,
- Upgrade – 20%,
- Milavitsa – 10%,
- летняя коллекция в Joline – 50%,
- Miss olee – 20%,
- Step – 40%,
- Sahar&vosk – 10%,
- Viva – 20%,
- Sarafashion – 30%.
В ТД "ЦУМ":
- оптика ИП MADIAMI – 5-10%,
- сувениры Empire – 20%,
- бутики Eleni Viare и MoreLand – 10%.
17 ноября отмечается Международный день студентов.
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Министр сообщил президенту, что с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры – на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен со 160 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228 тыс. тенге до 400 тыс. тенге. Подробности по ссылке выше.