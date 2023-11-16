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Какие скидки получат студенты Алматы

Какие скидки получат студенты Алматы Фото: Zakon.kz
В рамках празднования Дня студентов в Алматы будет организован ряд скидок для молодежи. Об этом 16 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В рамках акции Almaty Students Week, посвященной празднованию Международного дня студентов, акимат Алматы совместно с предпринимателями города запустил акцию по предоставлению скидок для студентов.

Высокогорный каток "Медеу" 17 ноября с 10:00 до 12:00 предоставляет бесплатный вход на катание для студентов города (при предоставлении студенческого билета).

Также сообщается, что магазины, кафе, рестораны и кинотеатры предоставляют специальные цены для молодежи.

Так, 17 ноября SaparLa Travel предоставит скидку 10% для студентов, курсы домбры в "Нұрлы Саз" можно будет приобрести с 50% скидкой, сладости и торты в Kulshe qyz – с 30%, книги в "Отбасы Хрестоматиясы" снизятся до 20%, столовая Tagam и кафе "Тамшы" предоставит 15%, "Бауырдақ" qazaq fastfood – 30%, кафе KELIN – 15%, вход в Государственный центральный музей будет бесплатным, канатная дорога на "Көк Төбе" – 20%, 50% скидки студентам предоставит печатный центр Print Students.

Сеть кинотеатров Kinopark & Kinoplexx в пятницу 17 ноября с утра до 00:00 для всех студентов мегаполиса предоставляют билеты за 500 тенге на молодежную казахстанскую комедию "Бесбармак". Билет по акционной цене можно будет приобрести при предъявлении студенческого билета в кинотеатрах:

  1. Кинопарк 11 "Есентай", пр. аль-Фараби, 77/8.
  2. Кинопарк 5 "Премиум Форум", пр. Сейфуллина, 617.
  3. Кинопарк 4 "Глобус", пр. Абая, 109в.
  4. Кинопарк 5 "Атакент", ул. Тимирязева, 42.
  5. Кинопарк 8 "Москва", мкр. 8, 37/1.
  6. Киноплекс "Сары-Арка", ул. Алтынсарина, 24а.
  7. Киноплекс Almaty Mall, ул. Жандосова, 83.
  8. Кинопарк "Спутник", мкр. Мамыр-1, 8а.
  9. Кинопарк Dostyk Plaza, мкр. Самал-2, 111.
  10. Кинотеатр "Арман", пр. Достык, 104.

Скидки в торгово-развлекательных центрах при предоставлении ID-карт ко Дню студентов предоставляют в ТРЦ Sputnik Mall:

  • скидка 50% на кофе в URBO COFFE,
  • в Coffe Shake – 10% на весь ассортимент,
  • бутик Bomond – 30%,
  • бутик Top Price – 20%.

В ТРЦ MEGA Alma-Ata:

  • ледовый каток MEGA Arena – 30%,
  • кофейня Angel in us – 10%,
  • фуд-корт Taksim – 10%,
  • фастфуд Shoq - 15%,
  • Dodo pizza – 20%,
  • Black star burger – 10% на комбо первым 100 студентам,
  • "Апельсиновый Гусь" – 10%,
  • La tartine – 15%,
  • "Алые Паруса" – 10%,
  • "Плов в коробочке" – 15%.

В ТРЦ Asia Park:

  • бутик Franko – 30%,
  • Bomond – 30%,
  • Milavista – 50% на вторую вещь,
  • островок Rich Aroma – 50% на ароматы,
  • кофейня Coffeinik – 30%,
  • фуд корт Mezza Luna – 20% на основное меню,
  • Love’ash – 30% на комбо на двоих,
  • Mr. Burger – 20% на основное меню,
  • "Паруса" – 10%.

В ТРЦ MEGA Park:

  • Dodo pizza – 20%,
  • Coffe Boom – 10% на кофе,
  • "Алые Паруса" – 10%,
  • "Плов в коробочке" – 15%.

В ТРЦ "Рамстор" по пр. Назарбаева:

  • "Алматы оптик" – 10%,
  • Pentatonica – от 30-40%,
  • White Flower – 20%,
  • "Технодом" – 5%,
  • Upgrade – 20%,
  • Milavitsa – 10%,
  • летняя коллекция в Joline – 50%,
  • Miss olee – 20%,
  • Step – 40%,
  • Sahar&vosk – 10%,
  • Viva – 20%,
  • Sarafashion – 30%.

В ТД "ЦУМ":

  • оптика ИП MADIAMI – 5-10%,
  • сувениры Empire – 20%,
  • бутики Eleni Viare и MoreLand – 10%.

17 ноября отмечается Международный день студентов.

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