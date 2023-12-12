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Сколько снега выпало в Алматы

Сколько снега выпало в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы организовано круглосуточное дежурство по уборке снега. Об этом Zakon.kz 12 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

По данным местных властей, по состоянию на 9:00 в городе и горной местности выпало 13-15 см снега.

"С начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов".Пресс-служба акимата Алматы

В ночной период организовано 17 колонн подметально-уборочных машин по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Производится вывоз снега с магистральных улиц, вывезено 635 куб. м снега. Задействовано 50 оперативных патрульных бригад, 325 единиц спецтехники, в том числе 167 пескоразбрасывателей, 1154 дорожных рабочих.

"Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега".Пресс-служба акимата Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет" умеренный снег ожидается до 15:00. Температура воздуха днем минус -10-12°C с понижением к вечеру до -16°C. Ночью минус -23-25°C. Ночью с 13 на 14 декабря ожидается -25-27°C.

"В этой связи, в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ, еще раз просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям".Пресс-служба акимата Алматы

По качеству уборки снега жители могут обратиться в общественную приемную акимата Алматы "Open Almaty", контакт-центр "1308".

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