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Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави

Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжа Ахмеда Ясави Фото: пресс-службы акима Туркестанской области
Президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая "Адал Қазақстан – Адал азамат" в Туркестане поручил передать найденный Коран, подаренный Кенесары хану Маралом Ишаном, в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 17 ноября прошло мероприятие по передаче книги в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, потомки хана Кенесары.

"Туркестан – важный центр всего тюркского мира на протяжении многих веков. В этом городе жил известный во всем тюркском мире мыслитель, великий учитель Ходжа Ахмет Ясави. Для нас большая честь и гордость привезти такую редкую реликвию в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, где похоронен 21 казахский хан, султаны и батыры. Туристы, приезжающие в наш город, интересуются тайказаном. Теперь на еще одну важную и редкую реликвию стало больше. Духовная преемственность на казахской земле, восходящая к Ясави, продолжается и по сей день. Мы должны сохранить политическую стабильность, доброту людей друг к другу, обеспечить будущее поколений. Выражаю свою благодарность неравнодушным гражданам, которые внесли свой вклад в возвращение этой книги в нашу страну", – сказал аким области.

Наурызбай кажы Таганулы отметил, что в июне этого года Духовное управление мусульман Казахстана приняло ценную реликвию.

Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжа Ахмеда Ясави

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Марал Ишан является не только религиозным, но и общественным деятелем.

"Мы считаем, что размещение ценного экспоната в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави способствует повышению статуса нашей традиционной религии и изменению сознания народа на добродетель. Мы должны признать, что наш предок Марал Ишан был не только религиозным, но и общественным деятелем, борцом за свободу. Наши предки боролись с несправедливостью царского правительства на казахской земле, мобилизовали страну и сделали великие дела по сохранению нации. Сегодня мы привезли ценное наследие в святыню. Для всех, кто приезжает в Туркестан из разных уголков мира, – это настоящий исторический и культурный подарок", – сказал Верховный муфтий.

Председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Ержан Нукежанов отметил важность этого экспоната.

Главный муфтий передал книгу директору Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан" Маулену Садыкбекову. Ее установили на специально подготовленной полке в большой комнате – Аксарае. Коран, перешедший из рук в руки на протяжении двух столетий и только что прибывший на свою историческую родину, имеет печать Кенесары хана.

Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжа Ахмеда Ясави

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области


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