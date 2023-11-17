Известные финпирамиды, по которым завершены расследования

Названы несколько крупных финансовых пирамид, по которым завершено расследование. О них рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций города Астаны руководитель второго Следственного управления Департамента экономических расследований столицы Тимур Муканов, сообщает Zakon.kz.

Финансовая пирамида – система, которая подразумевает вовлечение новых участников и получение прибыли за счет постоянного прироста ее членов. Жертвами таких схем в Казахстане становятся тысячи казахстанцев, ущерб измеряется миллиардами тенге.

На брифинге спикер сообщил, что за 10 месяцев 2023 года Департаментом экономических расследований по Астане пресечена деятельность 19 финансовых пирамид, которые осуществляли свою незаконную деятельность на территории города: Best Road Investment (54 вкладчика), "Семейный капитал" (389 вкладчиков), Invest Consulting Agensy (250 вкладчиков), Eden Life, MMK INVESTMENT (200 вкладчиков), Finico (200 вкладчиков), Qnet (138 вкладчиков), Chia Thai (131 вкладчик), World Business Counsaltung (82 вкладчика), Antares (30 вкладчиков), Sinsera systems (72 вкладчика), Sterling Invest (120 вкладчиков), ЕOLUS (535 вкладчиков).

"Направлены в суд 10 уголовных дел по ст. 217 ч. 3 УК РК по финансовым пирамидам. Из них по шести уголовным делам состоялись приговоры, организаторы осуждены к длительным годам лишения свободы", – добавил руководитель Следственного управления.

Тимур Муканов отметил, что в настоящее время со стороны департамента предпринимаются активные меры по пресечению незаконной деятельности финансовых пирамид и иных мошеннических схем. Однако продолжают существовать компании с якобы инвестиционной деятельностью, которые не оставляют попытки ввести в заблуждение казахстанцев и заработать на доверчивости граждан.

Агентством по финансовому мониторингу по Астане на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению и ликвидации финансовых пирамид, а также по противодействию незаконному игорному бизнесу на территории столицы.

"На сегодняшний день данные линии для нас являются приоритетными, так как затрагивают казахстанский народ и интересы граждан. Проводится на постоянной основе комплекс мер по противодействию вовлечению граждан в финпирамиды, которые организуются на территории страны. Однако, несмотря на это, постоянно создаются новые организации, которые также стабильно набирают популярность. В какой-то момент финпирамида закрывается, и граждане теряют свои законно накопленные деньги, в последующем не могут вернуть обратно и в дальнейшем обращаются в наш орган". Тимур Муканов

Департамент экономических расследований по Астане завершил ряд уголовных дел в отношении финансовых пирамид, таких как Q-net, Antares Trade, Best Road Investment, World Business Consulting. Они направлены в суд.



"По данным пирамидам имеются приговоры, вступившие в законную силу, где фигуранты получили реальные сроки лишения свободы. У пирамиды Q-net в Астане 86 потерпевших из 150 вкладчиков", – добавил он.

Каждый раз, когда в Q-net вовлекался новый участник, он должен был вложить деньги в покупку товара стоимостью не менее 2000 долларов США ради получения на счет желаемых бонусов от компании.

Останавливаясь на вопросе крупных денежных потерь, спикер отметил, что все зависит от масштаба финансовой пирамиды.

"Финансовая пирамида может быть и материальной, и инвестиционной. Есть различные виды пирамид и действий самих мошенников, насколько масштабно они зайдут, а наши граждане "купятся" на их обман. К примеру, финпирамида Best Road Investment – там было около 1000 вкладчиков, у Amanat Home – около 3000 вкладчиков. Зависит от доверчивости граждан, насколько они подвержены действиям финансовых пирамид", – подчеркнул Тимур Муканов.

Говоря о самом крупном финансовом ущербе, руководитель второго Следственного управления Департамента экономических расследований по Астане Тимур Муканов рассказал, что все зависит от размера города.

"К примеру, по словам спикера, в Алматы – в городе-миллионнике – ущерб от действий финансовых пирамид исчисляется миллиардами. Но сложность в подсчете ущерба состоит в том, что многие не хотят писать заявления, то ли боясь привлечения к ответственности некоторых лиц или же открытия данных определенных лиц". Тимур Муканов

Завершая пресс-конференцию, спикер отметил: "Важно помнить, что, попадая в сети мошеннических действий финпирамид, граждане рискуют стать жертвой обмана и потерять свои деньги. При этом их также могут привлечь к уголовной ответственности. Для абсолютного большинства граждан участие в финансовой пирамиде неизбежно обернется потерей всех своих вложений".

Агентством по финансовому мониторингу в telegram-канале создан бот-чат Baiqa piramida, который поможет понять, является ли компания финансовой пирамидой.

"Вы можете туда написать наименование любой организации, указать сомнительное лицо, и сотрудниками будет проведен анализ, являются ли указанные организации или лица подозрительными, имеют ли признаки финансовых пирамид. Эта информация будет вам предоставлена в телеграм-боте", – сказал специалист.

Как известно, вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств.

В этой связи Департамент экономических расследований по Астане призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы или ваши близкие попались на уловку финпирамиды, следует обратиться в ДЭР города Астаны по адресу: ул. Желтоксан, 43, или в колл-центр по номеру 1458.