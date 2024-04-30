Свыше пяти тысяч павлодарцев вложили в финпирамиду более 7,6 миллиарда тенге

30 апреля заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин рассказал о том, что доверчивые павлодарцы вложили в финансовую пирамиду 7,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Pavlodarnews.kz, в данное время в регионе расследуется два уголовных дела.

"Досудебное расследование ведется в отношении руководства структурного подразделения компании Qnet, которое в период с 2018 по 2021 год организовало финансово-инвестиционную пирамиду", – рассказал спикер.

Он отметил, что в деятельность были вовлечены 40 вкладчиков, вложивших более 36 млн тенге.



"Совсем другие масштабы развернула компания HAS Holding. Уголовное дело на стадии завершения. Заключено около 18 тыс. договоров с более пятью тысячами вкладчиков на сумму более 7,6 млрд тенге", – информировал Кабдуллин.

Специалисты говорят, что организаторы финансовых пирамид заманивают людей обещанием очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Также злоумышленники могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника.

Существуют так называемые откровенные пирамиды – они не скрывают, что не занимаются инвестированием или бизнесом. Их создатели сразу предупреждают, что на всех участников денег может и не хватить и что все привлеченные поступления идут за счет привлечения новых клиентов.

Как уточняется, наиболее популярный способ маскировки – под сетевой маркетинг, когда предлагается "особенный", "уникальный", "чудотворный", "полезный" товар или "специальная", "ограниченная" услуга. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложению денег в акции, курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.

В сфере незаконного игорного бизнеса также ведется непримиримая борьба. В прошлом году специалисты департамента направили в систему кибернадзора 540 ссылок на онлайн-казино, из которых 291 заблокировали.

Что нового придумывают организаторы финпирамид, можно прочитать здесь.

