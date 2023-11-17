Казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии

Происшествие случилось 14 ноября в Тбилиси. Подозреваемого арестовали. Известно, что он имеет судимость за умышленное убийство, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, конфликт начался из-за выгула собаки. Казахстанец сделал замечание мужчине, после чего тот открыл по нему огонь.

"В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси 14 ноября около 08:50 после того, как гражданин Казахстана С.М. оставил ребенка в детском саду на улице Нино Жвания, между ним и обвиняемым Г.Э. произошел конфликт. Гражданин Казахстана сделал обвиняемому замечание по поводу выгула собаки на территории детского сада, что переросло в конфликт", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

По данным ведомства, подозреваемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в казахстанца, в результате чего он получил множественные ранения обеих ног.

"Его арестовали через несколько часов после инцидента. Орудие преступления было изъято в качестве вещественного доказательства из дома матери жены обвиняемого. Уголовное дело расследуется в МВД", – сообщили в прокуратуре.



Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за умышленное убийство.

В апреле 2023 года казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции. Все случилось, когда двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении.