Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии

Казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии Фото: pixabay
Происшествие случилось 14 ноября в Тбилиси. Подозреваемого арестовали. Известно, что он имеет судимость за умышленное убийство, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, конфликт начался из-за выгула собаки. Казахстанец сделал замечание мужчине, после чего тот открыл по нему огонь. 

"В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси 14 ноября около 08:50 после того, как гражданин Казахстана С.М. оставил ребенка в детском саду на улице Нино Жвания, между ним и обвиняемым Г.Э. произошел конфликт. Гражданин Казахстана сделал обвиняемому замечание по поводу выгула собаки на территории детского сада, что переросло в конфликт", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

По данным ведомства, подозреваемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в казахстанца, в результате чего он получил множественные ранения обеих ног.

"Его арестовали через несколько часов после инцидента. Орудие преступления было изъято в качестве вещественного доказательства из дома матери жены обвиняемого. Уголовное дело расследуется в МВД", – сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за умышленное убийство. 

В апреле 2023 года казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции. Все случилось, когда двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении.

Читайте также

Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане
парк Шымкент
В Шымкенте появится новый парк
В Казахстане появился новый профессиональный праздник
В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Жанель Абдрахманова
Грузия Тбилиси
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления