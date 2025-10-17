Изнасиловал и утопил ребенка: казахстанец получил пожизненный приговор
В Атырауской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в изнасиловании и умышленном убийстве семилетней девочки, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам дела, в июне 2025 года в Кульсары 7-летняя девочка, возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге местного жителя.
Суд установил: находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним.
"Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, и, применив физическое насилие, изнасиловал. С целью сокрытия совершенного преступления подсудимый избил ребенка и утопил в реке".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области
В итоге вина подсудимого была полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.
"Суд признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишению свободы".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области
Приговор не вступил в законную силу.
Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года в Алматинской области школьница стала жертвой группового насилия. Позднее стало известно, что по этому делу установлены 7 несовершеннолетних.
