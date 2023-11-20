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Спорткомплекс за 270 млн тенге простаивает в селе Актюбинской области

Спорткомплекс за 270 млн тенге простаивает в селе Актюбинской области Фото: rikatv.kz
Новый спортивный комплекс простаивает в селе Петропавловка Актюбинской области. Спортивное сооружение сдали в эксплуатацию в феврале, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Хабар 24", строить спортивный комплекс в селе Петропавловка начали в прошлом году. В феврале 2023 года новый объект посетил бывший руководитель области Ералы Тугжанов.

Юным спортсменам, которые занимались в зале, подарили волейбольную и футбольную форму и мячи. Однако с тех пор порог ФОКа дети больше не переступали.


"Аким приезжал, якобы в волейбол играли, запустили. Он уехал, опять все закрыли. Вон видите недоработки, сдать то они сдали его по документам. Посмотрите, все валяется, вытяжка не изолирована, вся в лохмотьях", – сообщил житель села Петропавловка Нурбек Сеилов.

Прошедшее мероприятие, о котором рассказал сельчанин, чиновники назвали не вводом в эксплуатацию, а ознакомительным визитом. 

"Официальной презентации не было, рабочие моменты. В августе приняли, сказали в областном Управлении строительства. На баланс района передадут, только потом штат будет выделяться, пока штата нет", – прокомментировал аким Желтауского сельского округа Каргалинского района Азамат Рзагулов.

Похожая история наблюдалась в одном из сел Актюбинской области. В здании единственной врачебной амбулатории сделали капитальный ремонт почти на 900 млн тенге. Вот только лечить пациентов некому и нечем – не хватает врачей и нет оборудования. 

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