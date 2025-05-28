Казахстанский силач установил три новых мировых рекорда Гиннесса в Италии

Казахстанский батыр Сергей Цырульников снова покоряет мир своими трюками "не для слабонервных", сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны, почетный член Казахстанского Союза спортсменов, силач Сергей Цырульников установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса в Милане:

разогнул 14 подков за 57 секунд,

лопнул 9 грелок с помощью дыхания,

вбил 19 гвоздей в сковороды голыми руками.

Сергей Цырульников отметил, что иностранцы проявили большой интерес к казахской силовой культуре и даже интересовались, кто такие батыры.

"На официальных страницах Гиннесса видео со мной набрали уже более 200 млн просмотров. Думаю, наберет около одного млрд просмотров, потому что 19 стран транслировали. Иностранцы под большим впечатлением, просто в шоке. Поступило сразу множество приглашений за рубеж, поучаствовать в шоу талантов в Британии, Германии, Испании. Много вопросов о силовой культуре в нашей стране, спрашивали, кто такие батыры". Сергей Цырульников

27 мая 2025 года другой казахстанский батыр Закир Найманбаев одновременно поднял и покрутил шестерых каратистов. Тем самым груз на шее силача составил почти 450 кг, заявил сам герой видео. Он считает, что его трюк заслуживает рекорда.