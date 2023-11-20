Требования к перевозчикам смягчат в Казахстане

В Главной транспортной прокуратуре заявили, что в декабре 2022 года экс-глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подписал приказ, который ухудшил положение казахстанских перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении за 20 ноября 2023 года, изменения усилили требования по получению допуска к осуществлению перевозок, срокам действия карточек допуска на автотранспортные средства и в целом создали условия, ухудшающие положение порядка 6 тысяч отечественных перевозчиков.

"Это является следствием того, что профильное Министерство приняло данный приказ без обязательного предварительного анализа того, как правовые нововведения отразятся на деятельности предпринимателей, попадающих под статус международных перевозчиков (ст.82 Предпринимательского кодекса)". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Из-за этого транспортная прокуратура поставила ряд вопросов перед вновь созданным Министерством транспорта по устранению нарушений законности и принятию мер к упрощению разрешительных процедур для ведения бизнеса в данной сфере.

"На сегодня Министерством транспорта совместно с другими уполномоченными органами выработаны новые поправки, которые предполагают исключение из приказа излишних документов и сведений, предоставляемых перевозчиками, поскольку ряд необходимой от них информации уже имеется в цифровых базах данных государственных органов (декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду, копии трудовых договоров с водителями и т.д.)". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

В ведомстве уточнили, что принятие этих поправок позволит на треть сократить пакет соответствующей документации и значительно смягчить предъявляемые требования к перевозчикам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 20 февраля 2023 года вводятся в действия изменения в Правила допуска перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок, внесенные МИИР РК.