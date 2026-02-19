#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Право

Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане

Концерт, культурно-массовое мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:00 Фото: pixabay
Президент подписал закон от 18 февраля 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения коснулись порядка организации культурно-массовых мероприятий.

Уточняется, что организаторы таких мероприятий обязаны:

  • не использовать контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, самоубийства, порнографии, наркотических средств, а также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.

Проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК запрещается или приостанавливается в случае выявления в содержании текстов песен, пьес, юмористических монологов, концертных программ, а также сценариев концертных и театральных мероприятий указанных выше признаков.

Также вводится новая норма, согласно которой организаторы обязаны согласовать проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК с местными исполнительными органами не позднее чем за 30 рабочих дней до начала проведения мероприятия.

Помимо этого, в законе "О культуре" определены новые термины:

  • работник креативных индустрий – физическое лицо, профессиональная деятельность которого связана с сохранением, развитием, распространением, использованием результатов креативной деятельности;
  • реестр субъектов креативных индустрий – онлайн-платформа для регистрации и учета субъектов креативных индустрий, администрируемая уполномоченным органом в целях эффективного оказания мер государственной поддержки в сфере креативных индустрий;
  • субъект креативных индустрий – физическое или юридическое лицо, участвующее в креативной деятельности, осуществляющее создание, производство, воспроизводство, массовое распространение результатов креативной деятельности;

Кроме того, поправками определены права работников креативных индустрий.

В частности, это право на:

  • защиту информации, разглашение или утрата которой наносит или может нанести ущерб его интересам, связанным с осуществлением креативной деятельности;
  • привлечение к своей деятельности третьих лиц;
  • вступление в общественные объединения, ассоциации и союзы по творческим и профессиональным интересам;
  • доступ к архивам, библиотекам, музеям и другим организациям культуры для осуществления креативной деятельности.

Закон вводится в действие с 20 апреля 2026 года.

Мы сообщали, что Казахстан усиливает поддержку креативных индустрий: Токаев подписал закон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане
18:04, 24 ноября 2025
Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане
Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов
19:17, 29 июня 2023
Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов
Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане
18:09, 20 апреля 2023
Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: