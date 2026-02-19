Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане

Президент подписал закон от 18 февраля 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения коснулись порядка организации культурно-массовых мероприятий.

Уточняется, что организаторы таких мероприятий обязаны:

не использовать контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, самоубийства, порнографии, наркотических средств, а также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.

Проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК запрещается или приостанавливается в случае выявления в содержании текстов песен, пьес, юмористических монологов, концертных программ, а также сценариев концертных и театральных мероприятий указанных выше признаков.

Также вводится новая норма, согласно которой организаторы обязаны согласовать проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК с местными исполнительными органами не позднее чем за 30 рабочих дней до начала проведения мероприятия.

Помимо этого, в законе "О культуре" определены новые термины:

работник креативных индустрий – физическое лицо, профессиональная деятельность которого связана с сохранением, развитием, распространением, использованием результатов креативной деятельности;

реестр субъектов креативных индустрий – онлайн-платформа для регистрации и учета субъектов креативных индустрий, администрируемая уполномоченным органом в целях эффективного оказания мер государственной поддержки в сфере креативных индустрий;

субъект креативных индустрий – физическое или юридическое лицо, участвующее в креативной деятельности, осуществляющее создание, производство, воспроизводство, массовое распространение результатов креативной деятельности;

Кроме того, поправками определены права работников креативных индустрий.

В частности, это право на:

защиту информации, разглашение или утрата которой наносит или может нанести ущерб его интересам, связанным с осуществлением креативной деятельности;

привлечение к своей деятельности третьих лиц;

вступление в общественные объединения, ассоциации и союзы по творческим и профессиональным интересам;

доступ к архивам, библиотекам, музеям и другим организациям культуры для осуществления креативной деятельности.

Закон вводится в действие с 20 апреля 2026 года.

Мы сообщали, что Казахстан усиливает поддержку креативных индустрий: Токаев подписал закон.