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Жезказган хотят сделать новым экономическим и туристическим центром

Жезказган хотят сделать новым экономическим и туристическим центром Фото: akorda.kz
Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК 20 ноября рассказал, какие меры собираются принять, чтобы сделать областной центр – город Жезказган – более комфортным для проживания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Абдыгалиулы сообщил, что статус областного центра, полученный Жезказганом, требует нового подхода к планированию и развитию его территории.

"Разработан проект генерального плана, который сейчас проходит согласование в заинтересованных госорганах. По концепции, к 2037 году город станет новым экономическим и туристическим центром с численностью населения 145 тыс. человек, будет освоено порядка 700 га территорий. Генеральный план предусматривает строительство объектов социальной сферы, административных центров, объектов МСБ, многоквартирных кварталов и жилых комплексов. Для отдыха горожан создадим новые рекреационные зоны, включая набережную", – указал глава региона.

По его данным, в Жезказгане и Сатпаеве отремонтировали фасады 48 жилых домов, установили 30 игровых и 10 спортивных площадок, 39 современных остановок.

В сфере жилищного строительства с начала года построили пять домов, для социально уязвимых слоев населения приобретают порядка 100 квартир.

"За счет выпуска облигаций в следующем году построят семь кредитных жилых домов на 354 квартир. Четыре из них в Жезказгане и три жилых дома на 146 квартир – в Сатпаеве. Также в следующем году продолжится строительство шести арендных и 31 коммерческого дома, это порядка трех тысяч квартир. Благодаря программе льготного кредитования UlytauZhastary совместно с "Отбасы банком" 45 молодых людей получили свои квартиры, ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 500 млн тенге", – подчеркнул Берик Абдыгалиулы.

20 ноября Берик Абдыгалиулы заявил, что Улытауская область стала интересной для инвесторов.

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