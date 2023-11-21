Школьники пригорода Уральска вынуждены прогуливать уроки из-за бездорожья

Ученики из пригородных районов Ветелки и Новостройка, что рядом с Уральском, не могут добираться до школы из-за бездорожья, по которому не могут проехать даже опытные водители, сообщает Zakon.kz.

15-километровая дорога до двух жилых массивов близ Уральска никогда не была асфальтирована. Местные жители жалуются на бездорожье и грязь, которые становятся причиной прогулов местных школьников. По такой распутице дойти просто невозможно. Ходить на уроки ученики смогут, только когда начнутся морозы и грязь замерзнет. Пока по опасному пути учеников подвозят, передает 24kz.

"Я работаю водителем в 12-й школе. Каждый день делаю по 6 рейсов. Дорога сами видите, какая. Всю жизнь работаю водителем, поэтому езжу потихоньку. Очень опасная дорога. Машину заносит. Вот весь в поту еду". Койшыбай Мукатов, водитель школьного автобуса

Хуже дела обстоят у старшеклассников из Ветелок, они вынужденны добираться до школы на попутках. Внутри населенного пункта вообще нет асфальтированных дорог.





"У нас ученики, работы нет в поселке, работать ездят люди. Встают в 6 утра, буран, дождь, град и стоят на дороге. Не могут ученики приехать домой, не могут уехать. Такси не едет. "Скорая" сказала, что не приедет, если дождь будет. Нам что, умирать здесь?". Мария Прокопова, жительница Ветёлки

В акимате обещают работать и отстраивать дороги в жилые массивы без дорог. Некоторые проекты уже получили необходимую документацию, говорит Азамат Халелов, руководитель отдела ЖКХ Уральска.