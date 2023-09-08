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Нет школы и автобусов: школьники Алматинской области вынуждены ездить на учебу на такси

Нет школы и автобусов: школьники Алматинской области вынуждены ездить на учебу в такси Фото: Zakon.kz
Жители дачного массива Алматинской области жалуются на множество проблем, но главной остается отсутствие в их районе школы и автобусов. Из-за этого школьники, живущие здесь, вынуждены добираться на учебу на такси, другого способа нет, сообщает Zakon.kz.

Жители из дачного массива Алатау-фазенда много лет добиваются для района хороших дорог, водоснабжения и, главное, школы. Пока же местные школьники добираются на учебу на такси, так как автобусы сюда тоже не ездят. Такие поездки встают родителям в копеечку, передает AlmatyTV.

Пока в районе нет школы, родители призывают чиновников выделить для детей хотя бы школьный автобус, который будет доставлять учеников.

"В школу доставить нам детей нет возможности. Потому что мы все работаем. Если бы мы не работали, как бы мы детей кормили?! Мы хотим, чтобы нам выделили автобус. Чтобы хотя бы часть возить в школу учиться".Абдыхан Сауданбеков, житель дачного массива

В сельском акимате, куда жители обратились со своими чаяниями, сообщили, что дачи не входят в компетенцию властей.

"Эти люди живут вне населенного пункта. Это дачи, и наш бюджет не предусматривает для них никаких работ. В садоводческом товариществе живут порядка 500 человек. Планируется, что скоро население вырастет. Мы будем с ними на связи".Дулат Даулеталиев, аким Панфиловского сельского округа

Теперь местные жители намерены добиваться статуса села для своего жилого массива.

Ранее стало известно, что на территории дачного массива в Алматинской области сель разрушил мост и люди оказались отрезанными от остального мира. У них нет возможности добираться до работы, они просят о помощи местные власти.

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Мария Мельникова
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