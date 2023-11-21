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Как не стать жертвой финансовых мошенников

Как не стать жертвой финансовых мошенников Фото: pixabay
Смотрите важный эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого мы расскажем, что такое финансовое мошенничество и как с ним бороться.

В программе:

  • Основные современные виды финансового мошенничества
  • Правила финансовой безопасности
  • Меры по противодействию финансовому мошенничеству

Спикер: Дмитрий Акмаев, начальник отдела информационной политики АРРФР. Разработчик Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы.


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