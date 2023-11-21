Как не стать жертвой финансовых мошенников
Фото: pixabay
Смотрите важный эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого мы расскажем, что такое финансовое мошенничество и как с ним бороться.
В программе:
- Основные современные виды финансового мошенничества
- Правила финансовой безопасности
- Меры по противодействию финансовому мошенничеству
Спикер: Дмитрий Акмаев, начальник отдела информационной политики АРРФР. Разработчик Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы.
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