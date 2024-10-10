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Как противостоять финансовым мошенникам

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир "ПРАВМЕДИА" от ИС "Параграф" на тему "Основные правила финансовой безопасности. Как противостоять финансовому мошенничеству".

Мы расскажем, какие правила нужно соблюдать, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность и не попасться на уловки мошенников.

В программе:

  • какие новые методики используют мошенники для обмана граждан;
  • реальные примеры мошеннических схем;
  • на какие моменты обратить внимание, чтобы понять, что перед вами мошенник;
  • как обезопасить себя и какие правила надо соблюдать;
  • что делать, если вы уже стали жертвой мошенников.

Спикеры: Дмитрий Акмаев, представитель проекта Fingramota.kz и Еркебулан Койшибаев, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями ДП Алматы.


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