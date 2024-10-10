Как противостоять финансовым мошенникам
Фото: freepik
Смотрите прямой эфир "ПРАВМЕДИА" от ИС "Параграф" на тему "Основные правила финансовой безопасности. Как противостоять финансовому мошенничеству".
Мы расскажем, какие правила нужно соблюдать, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность и не попасться на уловки мошенников.
В программе:
- какие новые методики используют мошенники для обмана граждан;
- реальные примеры мошеннических схем;
- на какие моменты обратить внимание, чтобы понять, что перед вами мошенник;
- как обезопасить себя и какие правила надо соблюдать;
- что делать, если вы уже стали жертвой мошенников.
Спикеры: Дмитрий Акмаев, представитель проекта Fingramota.kz и Еркебулан Койшибаев, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями ДП Алматы.
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