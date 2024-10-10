Как противостоять финансовым мошенникам

Смотрите прямой эфир "ПРАВМЕДИА" от ИС "Параграф" на тему "Основные правила финансовой безопасности. Как противостоять финансовому мошенничеству".

Мы расскажем, какие правила нужно соблюдать, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность и не попасться на уловки мошенников.



В программе:

какие новые методики используют мошенники для обмана граждан;

реальные примеры мошеннических схем;

на какие моменты обратить внимание, чтобы понять, что перед вами мошенник;

как обезопасить себя и какие правила надо соблюдать;

что делать, если вы уже стали жертвой мошенников.



Спикеры: Дмитрий Акмаев, представитель проекта Fingramota.kz и Еркебулан Койшибаев, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями ДП Алматы.



