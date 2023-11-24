Как цифровой тенге может улучшить жизнь казахстанцев

Какими функциями цифрового тенге смогут воспользоваться казахстанцы и как электронная валюта может улучшить жизнь граждан – в материале Zakon.kz.

Цифровые деньги призваны значительно облегчить жизнь населения. Как обещают разработчики цифрового тенге, ими можно будет расплачиваться простым прикосновением двух телефонов без интернета.

Более того, транзакции с цифровыми деньгами можно будет отследить, так как они промаркированы. Расплачиваться за любой товар, тот же кофе или пиццу, можно без интернета. Но после 15-го платежа маркировка снимается и 16 человеку обязательно нужно подключиться к интернету, чтобы снова начать пользоваться деньгами.

Чем еще удобны цифровые деньги для казахстанцев

Одним из важных аргументов в пользу цифровых тенге, пожалуй, может стать возможность контролировать расходы детей. Умные деньги позволяют видеть, что именно купило ваше чадо в магазине. Более того, родители даже смогут поставить ограничение на товар, который запрещают покупать ребенку, к примеру, алкоголь и сигареты и т.д. То есть ребенок просто не сможет оплатить их.

К слову, цифровые тенге можно переводить друг другу, оплачивать продукты в магазинах и кафе без интернета. При этом человек сам может выбирать, каким способом оплачивать – наличными, безналичными или цифровыми деньгами. Это дает возможность, к примеру, хранить часть зарплаты в цифровых деньгах на случай, если планируете поездку туда, где не будет связи.

Для того, чтобы начать пользоваться ими, нужно просто в мобильном приложении своего банка открыть еще один счет для цифровых тенге. Таким образом, в приложении вы увидите безналичные деньги и цифровые и сможете переводить их между счетами.

При этом разработчики предлагают применять цифровые тенге в школьном питании. К примеру, уже стартовал пилотный проект в Алматы, где цифровые тенге привязали к транспортным картам школьников. Таким образом администрация школы может определить точное количество учеников каждый день, это дает возможность в столовой приготовить точное количество блюд. Получается, что ученики, приходя в школу, как бы подтверждают свое участие в обеде, и тогда со счета школы списываются средства на счет операторов столовой за каждый обед. Таким образом столовая сразу же получает средства, а родители в свою очередь видят в онлайн режиме, пообедал ли ребенок.

"Вопрос выбора технологического партнера – это решение акимата. Транспортные карты – это действующий технологический партнер акимата, который реализует различные проекты, поэтому посовещавшись мы приняли такое решение. На самом деле цифровой тенге не привязан ни к чему, просто в одном конкретном городе решили использовать в таком формате, в другом городе это может быть биометрия или другое приложение. Это выбирает госорган", – рассказал председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов.

На вопрос о том, можно ли использовать цифровые тенге через детские банковские карты, он ответил, что технологически ограничений для этого нет, но надо посмотреть, как это выстроить методологически и правильно реализовать бизнес-процесс.

"Это проект пилотный. Мы все эти вопросы соберем и потом примем решение, как будет масштабироваться проект. Пока это пилот для того, чтобы протестировать, что все работает. Тот механизм, который мы заявляем, функционирует, преимущества достигаются. А вопрос, какие будут операторы и партнеры, – это вопрос важный, и мы по итогам пилота будем принимать решение. Затем практически каждый квартал мы будем расширять функционал и представлять новые сервисы". Бинур Жаленов

При этом в будущем, если у человека возникнут вопросы по использованию цифровых денег, он сможет обратиться в свой банк. Банк сам сможет решить проблему, обращаясь к платформе. Сейчас в Казахстане уже четыре банка используют цифровые тенге – это Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Altyn Bank и Народный банк, а также Казпочта.

Разбираясь в теме цифрового тенге, мы также решили выяснить возможности использования электронных тенге в государственном бюджете.

Возможен ли цифровой госбюджет

На вопрос Zakon.kz о возможности перевода госбюджета на цифровые тенге директор Департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков ответил, что платформа цифровых денег позволяет многим игрокам, финансовым организациям и другим субъектам организовать различные сервисы на ее базе.

"Если какой-то уполномоченный орган видит в этом государственный интерес и готов использовать платформу цифрового тенге для реализации собственных ведомственных задач, то мы готовы проработать это. На текущий момент мы можем реализовать такой функционал, какой нужен для потребности отдельного госоргана. Но этот вопрос нужно адресовать соответствующим уполномоченным госорганам". Ерлан Ашыкбеков

В свою очередь Бинур Жаленов отметил, что вопрос о цифровом госбюджете вполне решаем и зависит от заинтересованности госорганов, которые им распоряжаются.

"Это вопрос к самим держателям госбюджета. Сейчас интерес есть у ряда госорганов, будем прорабатывать. Это большая регуляторная и методологическая работа. Это целый процесс, где нужно обсуждение с заинтересованными госорганами. Там большая работа, в том числе нужны соответствующие поправки в нормативно-правовые акты", – пояснил он.

Особенности цифровых тенге

Разработчики подчеркивают, что цифровые деньги – это не криптовалюта, соответственно, майнить их как биткоины не получится. Потому что эти тенге централизовано выпускает только Нацбанк.

Эмиссия цифровых тенге – это то же, что и выпуск традиционных денег.

"Эти деньги не появляются из воздуха. Цифровой тенге появляется в экономике как результат конверсии одной формы валюты в другую. То есть если вы решили перевести часть своих денег в цифровой формат, то именно на эту сумму эмитируется необходимое количество цифровых тенге. Если вы потом решили эти цифровые тенге перевести в другой формат, то эти цифровые тенге потом погашаются. То есть из воздуха новой денежной массы не появляется". Бинур Жаленов

В свою очередь управляющий директор компании Axellect, занимающейся разработкой стратегий, внедрением новейших решений в области ИИ и больших данных, Антон Мусин рассказал, что основное преимущество цифрового тенге – это мгновенность расчетов.

"Еще одно техническое преимущество – это так называемая программируемость. К примеру, если это какая-то социальная выплата, которая должна быть потрачена только на конкретные товары. До настоящего времени это принципиально невозможно было сделать или это было технологически очень сложно. Теперь с появлением цифрового тенге это становится возможным". Антон Мусин

По его словам, это также дает возможность банкам создавать сложные варианты кредитования, которых раньше не было.

"Если говорить о рисках, то во всем мире цифровые валюты – это пока неустойчивая история, потому что те платформы, которые используются, находятся все еще на начальной ступени развития. И если технологически сравнивать те платформы, которые обслуживают наши карточные транзакции, они находятся на очень высокой стадии развития с точки зрения надежности, скорости и объемов, которые они могут переварить. В отличие от них платформы цифровых валют все еще развиваются. Отсюда могут быть потенциальные риски с устойчивостью этих платформ, их надежностью, безопасностью и прочее. Я думаю, пройдет несколько лет, когда мы увидим какую-то часть экономики, охваченную этими новыми технологиями". Антон Мусин

К примеру, есть уже своя цифровая валюта в Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане.

"В рамках тех исследований, которые ведутся, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы реализовывать такие механизмы, которые позволяли бы мгновенный обмен любых валют. То есть транзакционные расходы, которые сейчас несут пользователи на конвертацию валют, а это триллионы долларов в мире, ими управляют всего лишь пять крупнейших мировых банков. С введением цифровых валют, дешевого и быстрого обмена денег может произойти резкое изменение рынка конвертации", – резюмировал Мусин.

Технически эти вопросы уже фактически решены в криптомире, где существуют обменные площадки, специальные биржи и так далее.

Ранее эксперты рассказывали, когда казахстанцы смогут расплачиваться цифровыми тенге.