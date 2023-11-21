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Врач роддома в СКО заразился корью

Врач роддома в СКО заболел корью Фото: pixabay
В Северо-Казахстанском областном перинатальном центре у врача выявили корь. Заражение зафиксировали, когда медик находился на больничном. Учреждение не собираются закрывать на карантин, но теперь партнерские роды под временным запретом, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения, сообщает "Казинформ". 

"Заражения корью именно в областном перинатальном центре не зарегистрировано. Заболевание выявили у врача, который находился на больничном со своим ребенком. С пациентками медучреждения он не контактировал. Карантин в перинатальном центре не вводили, но запретили партнерские роды", – сообщили в ведомстве. 

Партнерские роды проводить небезопасно, потому что не все могут подтвердить, что они получили прививку от кори, говорят врачи.

"Инкубационный период у кори долгий, кто-то из посетителей может быть ее переносчиком. Чтобы не рисковать здоровьем пациенток и новорожденных, было принято такое решение", – прокомментировали в пресс-службе.

Рост инфицированных корью в Казахстане начался в марте, однако ситуация ухудшилась осенью, когда начался учебный год. Ранее наш корерспондент выяснил, с чем связана вспышка инфекции в Казахстане и когда заболеваемость пойдет на спад.

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