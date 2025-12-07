Партнерские роды ограничили в Мангистауской области

В Мангистауской области временно запретили проведение партнерских родов, сообщает Zakon.kz.

В регионе введены временные ограничения на проведение партнерских родов. Соответствующее решение принято в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля, пишет Lada.

По информации ведомства, такое решение принято в связи с ростом заболеваний ОРВИ в регионе для снижения рисков распространения инфекции среди рожениц и новорожденных.

"Ограничение носит временный характер и будет пересмотрено после стабилизации эпидемиологической ситуации", – сообщили в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

