Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
События

Партнерские роды ограничили в Мангистауской области

роды, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 15:48 Фото: freepik
В Мангистауской области временно запретили проведение партнерских родов, сообщает Zakon.kz.

В регионе введены временные ограничения на проведение партнерских родов. Соответствующее решение принято в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля, пишет Lada.

По информации ведомства, такое решение принято в связи с ростом заболеваний ОРВИ в регионе для снижения рисков распространения инфекции среди рожениц и новорожденных.

"Ограничение носит временный характер и будет пересмотрено после стабилизации эпидемиологической ситуации", – сообщили в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее основные причины материнских потерь назвали в Минздраве.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
