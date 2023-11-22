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Законодательство РК

За продажу cмертельно опасных веселящих шариков могут ввести уголовную ответственность

За продажу cмертельно опасных веселящих шариков могут ввести уголовную ответственность Фото: pixabay
Веселящий газ запретят в Казахстане. В МВД 22 ноября 2023 года сообщили, что за продажу воздушных шаров, наполненных оксидом азота, планируют ввести уголовную ответственность, сообщает Zakon.kz.

В профильном ведомстве подчеркнули, что еще три года назад это вещество внесли в перечень сильнодействующих, но это не мешает распространению веселящего газа, сообщает телеканал КТК.

Поэтому в МВД теперь хотят на законодательном уровне контролировать оборот веселящего газа.

"Вносятся соответствующие поправки в законодательство. У нас не предусмотрена ответственность за сильнодействующие вещества. Поэтому на сегодняшний день в Мажилисе разрабатывается законопроект, где предусмотрена уголовная ответственность за оборот сильнодействующих веществ, но в перечне оно стоит. Я думаю, в ближайшей перспективе уголовная ответственность за данный оборот будет", – прокомментировал заместитель начальника департамента МВД РК Бахытжан Амирханов.

Несколько лет в Казахстане закись азота (называют "веселящий газ", или "шарик-кумарик") открыто продается в интернете и некоторых ночных клубах в виде шариков как "совершенно безвредное" средство.

По словам врачей, употребление закиси азота в чистом виде крайне опасно и наносит серьезный вред здоровью людей.

Прежде всего, развивается гиперкапния — нарушение выведения углекислого газа из организма. Закись быстро "выдавливает" кислород из легких, в итоге останавливает насыщение крови кислородом. Человеку становится трудно дышать. Это может привести даже к смерти.

Час вдыхания закиси азота может привести к серьезным невралгическим нарушениям вроде вялых параличей. Это болезнь, при которой отказывает какая-то часть тела, например, рука.

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