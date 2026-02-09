#Казахстан в сравнении
Общество

МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу"

оксид азота, баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 16:39 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сегодня, 9 февраля 2026 года, к казахстанцам с важным предупреждением касательно оксида азота (известен как "веселящий газ") обратилось Министерство внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан напомнил, что с 1 января на территории нашей страны "введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота".

"Оксид азота – это сильнодействующее вещество немедицинского употребления, которое разрушает нервную систему, вызывает тяжелые отравления, инвалидность и может привести к летальному исходу. Министерство внутренних дел предупреждает: попытки незаконного хранения, оборота, перевозки и сбыта данного вещества будут жестко пресекаться", – отметил он, обращаясь к гражданам.

Глава комитета добавил, что с начала года выявлено 23 факта, изъято более 1,5 тыс. баллонов и две автоцистерны.

"По всем фактам возбуждены уголовные дела", – подчеркнул Данияр Мейрхан.

Ранее в МВД заявили о ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
18:31, Сегодня
09:28, 29 января 2026
09:23, 30 января 2026
18:35, Сегодня
18:14, Сегодня
17:50, Сегодня
17:17, Сегодня
