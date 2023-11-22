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Харизматичная малышка восхитила Казнет

Харизматичная малышка восхитила Казнет Фото: Instagram/ais.aisarik.21
Юная участница танцевального конкурса в Уральске по имени Айсара удивила пользователей сети зажигательным танцем, сообщает Zakon.kz.

Спонтанный перфоманс не входил в программу.

На кадрах видно, как девочка исполняет спонтанную импровизацию. Все это происходит пока участницы конкурсы ожидали результатов танцевального конкурса.


Танец малышки не оставил никого равнодушным. Вот какие комментарии оставили казахстанцы после просмотра видеоролика: 

  • Какая малышка... просто!!! МашАллах көз тимесін
  • балалар сондай сүйкімді
  • мама молодец сразу поняла талант и правильно направила
  • У этой девочки видна пластика! Она слышит музыку, превосходный слух! И отличные движения для ее возраста! Я в восторге!
  • У девочки талант. смотреть просто удовольствие! всему ансамблю процветания, вместе и по отдельности) ну а по малышке большая сцена плачет
  • Так держать!!! отличное чувство ритма и экспрессия в таком возрасте ,и чувство импровизации))) Просто класс.

Отмечается, что команда девочки из города Аксай в конкурсе заняла первое место. 

Ранее мы рассказывали о маленькой алматинке, которая спела с Arash и восхитила Казнет. 

Как оказалось, ирано-шведский певец поднял девочку на сцену, которая стояла в первом ряду. Сначала ребенок отвечал на вопросы артиста, а уже после поклонница стала подпевать ему. Певец исполнял известную песню Broken Angel.

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