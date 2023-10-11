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Частные судебные исполнители в Астане оставили 87 детей без алиментов

Частные судебные исполнители в Астане оставили 87 детей без алиментов Фото: pixabay
Столичная прокуратура выяснила, что двое бывших частных судебных исполнителей систематически присваивали деньги, предназначенные для уплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 11 октября, двое судебных исполнителей уже после увольнения с работы в течение полугода распоряжались деньгами, которые предназначались для уплаты алиментов 87 детям.


"К примеру, частный судоисполнитель присваивал алименты двоих воспитанников детского дома, перечисляемые их отцом-инвалидом II группы из получаемых средств социальных пособий. Другой частный судебный исполнитель снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их. Всего они похитили 5 млн тенге", – рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Дархан Дүйсембай.

Преступную схему в конце концов разоблачили. Ущерб, нанесенный 34 детям, уже погасили после вмешательства прокуроров, по остальным ведут работу по взысканию средств. Идет досудебное расследование по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее в Астане арестовали мужчину, который задолжал своим детям 19 млн тенге алиментов.

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