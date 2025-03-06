Хорошую новость сообщили опекунам в Казахстане

Услуга по установлению опеки стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом в АО "Национальные информационные технологии" рассказали сегодня, 6 марта 2025 года.

"Теперь на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна услуга по установлению опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними. Нововведение значительно упрощает процесс подачи заявлений, исключая необходимость бумажного документооборота и минимизируя риски предоставления недостоверных данных. Услуга предоставляется бесплатно как для физических, так и для юридических лиц", – говорится в распространенном в четверг релизе.

Признание совершеннолетнего лица недееспособным или ограниченно дееспособным осуществляется решением суда. На основании этого решения потенциальный опекун или попечитель имеет возможность подать заявление на установление опеки или попечительства.

Чтобы воспользоваться сервисом на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Семья" – "Опека, попечительство, поддержка";

выбрать услугу "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" и нажать "Заказать услугу онлайн";

указать ИИН опекаемого, на которого подается заявление;

указать контактный номер, электронный адрес заявителя и нажать кнопку "Далее";

выбрать недвижимость, в которой будет проживать опекаемый совместно с заявителем;

добавить зарегистрированных или совместно проживающих лиц по указанному адресу;

подписать заявку одним из доступных методов подписания;

результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" – "Льготы, пособия, пенсии";

выбрать услугу "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" и заполнить необходимые поля;

добавить адрес места жительства и указать совместно проживающих (необязательное поле);

подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

После подачи заявления в личный кабинет заявителя направляется соответствующий приказ или мотивированный отказ. Срок оказания услуги составляет 19 рабочих дней .

"Заявление можно подать лично по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, приложив необходимые документы". Пресс-служба АО "НИТ"

4 марта 2025 года в АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что подать заявку на присвоение квалификации государственного аудитора теперь можно онлайн на портале eGov.kz.