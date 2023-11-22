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Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге

Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге Фото: Zakon.kz
В Казнете активно распространяют видео о "новом постановлении о выплатах". Согласно ему каждому жителю Казахстана якобы полагается компенсация от 150 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видеоролику пользователям предлагают перейти по ссылке, которая приводит на сайт ОКЦ ВНДС – "Официального Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств". Затем тем, кто пользовался банковской картой для покупок, обещают вернуть налог.

Жителям Казахстана

Фото: Stopfake.kz

Для этого нужно по инструкции заполнить анкету, указав свои данные и данные карты, на которую должна поступить компенсация.

"Делать этого ни в коем случае нельзя. Под названием ОКЦ ВНДС скрывается давно известная мошенническая схема, благодаря которой преступники могут завладеть вашими деньгами", – говорится в публикации Stopfake.kz.

Подобная реклама выплат, как отмечают специалисты, распространялась ранее в России и Беларуси.

"В Казахстане такие видео циркулировали еще в 2020 году. Тогда их официально опровергли в Комитете госдоходов МФ РК. Верить распространяемому сообщению не нужно. Информации о "постановлении о выплатах" нет ни на официальных сайтах госорганов РК, ни в СМИ", – заключили эксперты.

Мошенники неустанно придумывают новые способы обмана. К примеру, в WhatsApp казахстанцы получают сообщение о том, что их выбрали для работы в Google.

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