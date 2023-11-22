Список организаторов незаконных азартных игр опубликовал АФМ

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незаконному игорному бизнесу.



Как отметили в ведомстве, он нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса.

"Игровая зависимость становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Данная проблема несет в себе предпосылки к возникновению семейно-бытового насилия и совершению других уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

В 2019-2022 году ликвидировали 73 подпольных казино, изъяли 2280 игровых терминалов. С начала текущего года сотрудниками Агентства выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов.

Кроме того, на сегодняшний день Агентством заблокировано более три тысячи ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн-казино).

Ранее стало известно, что в казахстанском сегменте соцсети TikTok стали чаще транслировать незаконные азартные игры.