Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Список организаторов незаконных азартных игр опубликовал АФМ

Список организаторов незаконных азартных игр опубликовал АФМ Фото: пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незаконному игорному бизнесу.

Как отметили в ведомстве, он нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса.

"Игровая зависимость становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Данная проблема несет в себе предпосылки к возникновению семейно-бытового насилия и совершению других уголовных правонарушений", – говорится в сообщении. 

В 2019-2022  году ликвидировали 73 подпольных казино, изъяли 2280 игровых терминалов. С начала текущего года сотрудниками Агентства выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов.

Кроме того, на сегодняшний день Агентством заблокировано более три тысячи ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн-казино).

Ранее стало известно, что в казахстанском сегменте соцсети TikTok стали чаще транслировать незаконные азартные игры.

Читайте также

Снег в Астане, туман, погода в Алматы
Алматы накроет туман, в столице – снег: прогноз погоды на 23-25 ноября
Незаконно построенный жилой комплекс снесли в Актау
Незаконно построенный жилой комплекс снесли в Актау
Шарлапаев поддержал право на выкуп арендного жилья
Правила использования арендного жилья хотят пересмотреть в Казахстане
Анастасия Стативкина
АФМ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления