АФМ опубликовало видео задержания фальшивомонетчиков с крупной суммой иностранной валюты
В распространяемом сообщении за 6 марта 2024 года сказано, что в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов.
"Подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца".Пресс-служба АФМ РК
Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов.
Вместе с тем ГКНБ Кыргызстана по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Казахстана, который в свою очередь причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.
"В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц".Пресс-служба АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз обращается к казахстанцам и призывает граждан проявлять бдительность при осуществлении операций и расчетов наличными денежными средствами.