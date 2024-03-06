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АФМ опубликовало видео задержания фальшивомонетчиков с крупной суммой иностранной валюты

АФМ опубликовал видео задержания фальшивомонетчиков с крупной суммой иностранной валюты, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 09:43 Фото: freepik
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента пресек незаконную деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 6 марта 2024 года сказано, что в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов.

"Подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца".Пресс-служба АФМ РК

Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов.

Вместе с тем ГКНБ Кыргызстана по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Казахстана, который в свою очередь причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.

"В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц".Пресс-служба АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз обращается к казахстанцам и призывает граждан проявлять бдительность при осуществлении операций и расчетов наличными денежными средствами.

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