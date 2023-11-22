Алматы накроет туман, в столице – снег: прогноз погоды на 23-25 ноября

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 23 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С. 24 ноября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С. 25 ноября – переменная облачность, ночью – снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. Алматы 23 ноября – облачно, дождь, временами сильный дождь, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С. 24 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С. 25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С. Шымкент 23 ноября – переменная облачность, ночью и утром– осадки, временами сильные (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С. 24 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С. 25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С. Читайте также Незаконно построенный жилой комплекс снесли в Актау Правила использования арендного жилья хотят пересмотреть в Казахстане Список организаторов незаконных азартных игр опубликовал АФМ

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