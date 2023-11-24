В Астане – снег и мороз, в Шымкенте – до 21 градуса тепла: прогноз погоды на выходные

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 25-27 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 25 ноября – переменная облачность, ночью – небольшой снег. Ночью и утром – туман, поземок. На дорогах – гололедица. Ветер западный, юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -1-3°С. 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С. 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С. Алматы 25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+°С, днем +11+13°С. 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С. 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С. Шымкент 25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С. 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С. 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С. Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных. Читайте также Школьник остановил неуправляемый автобус: аким Алматинской области подарил ему iPhone 15 Мошенник просил 100 млн тенге за прекращение уголовного дела руководителей СПК Актобе Вниманию депутатов: есть проблемы острее самокатов, вейпов и лудомании

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