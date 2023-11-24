В Астане – снег и мороз, в Шымкенте – до 21 градуса тепла: прогноз погоды на выходные
Астана
25 ноября – переменная облачность, ночью – небольшой снег. Ночью и утром – туман, поземок. На дорогах – гололедица. Ветер западный, юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -1-3°С.
26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С.
Алматы
25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+°С, днем +11+13°С.
26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.
27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
Шымкент
25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных.