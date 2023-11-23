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В Минздраве сообщили, что в Казахстан привезли 500 тысяч доз вакцины от кори

В Минздраве сообщил, что в Казахстан привезли 500 тысяч доз вакцины от кори Фото: freepik
Для проведения дополнительной массовой иммунизации в Казахстан доставили крупную партию вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП), сообщает Zakon.kz.

В Минздраве подчеркнули, что эти 500 тыс. доз вакцины нужны в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости коревой инфекцией среди населения.

Ранее для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП.

Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. 

Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания.

"В текущем году в РК отмечается неблагополучная эпидситуация по заболеваемости корью. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. В стране с 6 ноября начата дополнительная массовая иммунизация против кори", – говорится в сообщении МЗ РК.

Отметим, что в первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.

В соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую – в 6 лет.

Ранее мы писали о том, что начиная с сентября в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети. Корреспондент Zakon.kz выяснил, с чем связана вспышка инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад.


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