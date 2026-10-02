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Общество

Закуп 2,1 млн доз российской вакцины: в Минздраве объяснили, зачем она нужна Казахстану

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 11:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане началась вакцинация против гриппа. Об этом сегодня, 2 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК и раскрыли некоторые детали по вакцине, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, для бесплатной вакцинации населения закуплено 2,1 млн доз вакцины.

"Первые 564 тыс. доз уже поступили в страну и поэтапно направляются в регионы... Для проведения кампании закуплена вакцина "Гриппол" российского производства. Ее штаммовый состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон".Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве уточнили, что вакцина уже отгружена в Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области, а также в Алматы и Шымкент.

"В остальных регионах поставки запланированы до 5 октября. Там, где вакцина уже поступила, медицинские организации приступили к иммунизации населения".Пресс-служба МЗ РК

В первую очередь, как подчеркнули в Минздраве, бесплатная вакцинация предусмотрена для групп населения, наиболее уязвимых перед гриппом и его осложнениями. В их числе:

  • медицинские работники,
  • дети, состоящие на диспансерном учете,
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
  • контингент и персонал медико-социальных учреждений,
  • а также лица с высоким риском инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
"Гражданам, относящимся к целевым группам, рекомендуется своевременно обращаться в медицинские организации по месту прикрепления для получения информации о вакцинации... Регионам поручено обеспечить своевременное начало прививочной кампании и доступность вакцинации для целевых групп".Пресс-служба МЗ РК

Как пояснили в ведомстве, октябрь является оптимальным периодом для вакцинации перед сезонным ростом заболеваемости.

После прививки организму необходимо время для формирования иммунной защиты. Вакцинация помогает снизить риск заболевания гриппом и, прежде всего, вероятность его тяжелого течения и осложнений.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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