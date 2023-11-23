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Аким области Абай назвал главное достижение и богатство своего региона

Аким области Абай назвал главное достижение и богатство своего региона Фото: СЦК
На пресс-конференции в СЦК аким области Абай Нурлан Уранхаев назвал главное достижение и богатство своего региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, сегодняшние показатели говорят о правильности решения о возвращении статуса области. Он отметил, что считает это одним из достижений. 

"На самом деле сегодняшние наши показатели говорят о том, что это возвращение статуса области было сделано абсолютно правильно. Не мне давать оценку. Оценку, думаю, должен давать народ. Но тем не менее я тоже это вижу".Нурлан Уранхаев

При этом богатством региона аким считает людей, которые проживают в области Абай.

"Воду мы по области до 2025 года дадим, дороги у нас делаются. Но вообще наше самое главное богатство – это люди. Они все прекрасно понимают, что все быстро не делается". Нурлан Уранхаев

Он добавил, что так как регион молодой, то все остальные достижения еще впереди. Сейчас область динамично развивается. Идет строительство новой железной дороги для расширения транспортных коридоров. Растет заработная плата. 

"По всем показателям – и по инвестициям, и по строительству, и по сельскому хозяйству, – мы находимся на сегодняшний день, как бы ни было удивительно, в топе по республике. Работа ведется. Потенциал огромный у нас. У нас сейчас строится огромная железная дорога, которая даст огромный импульс развитию. Поскольку мы находимся между двух огромных держав, и не использовать этот потенциал, мне кажется, – это преступно. У нас очень большие месторождения полезных ископаемых. И все большие победы у нас еще впереди. Нурлан Уранхаев

Что касается проблем, то они тоже есть, как и в любом другом регионе. Но основной проблемой остается теплоснабжение, а все остальное решаемо.

"Наверное, основная проблема у нас – это тепло. Это самая большая проблема, это именно город Семей, где проживают порядка 60% населения области. Решится вопрос с теплом – все остальные вопросы мы решим. Я не вижу сложных проблем, кроме тепла. Помимо этой основной проблемы, все остальное вполне решаемо". Нурлан Уранхаев

Ранее аким сообщил о том, сколько в области Абай будет построено школ и больниц. В январе 2023 года правительство Казахстана приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.

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Оксана Скибан
Абайская область Уранхаев Нурлан Казахстан
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