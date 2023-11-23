Почему перенесли сроки благоустройства озера Сайран в Алматы

Аким Алмалинского района Алматы Айдар Жакибаев объяснил, почему пришлось сдвинуть сроки ремонта на территории, прилегающей к озеру Сайран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айдара Жакибаева, проект благоустройства уже разработали. Но возникли трудности с подрядной организацией, которая должна была заниматься его реализацией.

"Летом мы проводили на берегу озера презентацию для жителей близлежащих домов, все пожелания учли. После начались конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет проводить данную реконструкцию. Первый конкурс выиграла компания из Туркестанской области. Но, к сожалению, опыта проведения таких масштабных работ у нее не было. И по представлению прокуратуры города итоги этого конкурса отменили", – отметил аким района.

Айдар Жакибаев добавил, что сейчас проводят повторный конкурс. По информации Управления экологии и окружающей среды, его итоги станут известны до конца года.

"Я надеюсь, что с наступлением более теплых погодных условий работы начнут", – заключил аким Алмалинского района.

12 мая в Алматы презентовали проект реконструкции территории вокруг озера Сайран. Строительные работы должны были начать уже в августе 2023 года.